Guillaume DELBAR

Tombé dans le Marketing Direct quand j'étais petit et dans le Net depuis 95.



Mon domaine d'action : marketing et business développement sur le mode interactif dans le monde mobile et web pendant 15 ans.



Ma formation "marketing direct" m' a fait me passionner très tôt pour Internet et son développement.



Depuis Avril 2014, je suis Maire de Roubaix et Vice-Président de Lille Métropole Communauté Urbaine en charge de l'Innovation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la veille internationale et des objets connectés.









Mes compétences :

Extranet

Marketing

Marketing direct

Marketing mobile

Micropaiement

Microsoft Sms

Mobile

Monétisation

Open Data

Politique

réseaux sociaux

SVI

Web