Guillaume DENIS

Associé Société TrenCube



“Chez Trencube, nous pensons que les enseignes physiques méritent les mêmes chiffres de progression que les boutiques e-commerce: Nous fournissons des outils d’analyse qui permettent d’obtenir les mêmes performances.”



Je suis Co-fondateur de la société TrenCube http://www.trencube.com



Nous avons mis au point une technologie innovante de détection des smartphones.



Nous sommes capables, en traitant les données récupérées par notre capteur, d'analyser le comportement des possesseurs de smartphone (Plus de 60% des Français sont équipés en smartphones)



Concrètement, nous proposons à nos client de nouveaux leviers pour augmenter leurs performances opérationnelles:



Dans le domaine du commerce et du retail, nous apportons une vision sur le trafic devant le magasin, les taux d'entrées, le temps passé en magasin, les sorties rapides sans achat, la fidélité et la synergie entre magasins.



Nous proposons aux ERP (Aéroport, Gares, musées) l'analyse des comportements à l'intérieur de leurs établissements (chemin empruntés, temps de parcours, zone de fréquentation, Heatmap...)



Pour les municipalités, nous sommes en mesure de réaliser des cartes de flux piétons dans les centres villes et les banlieues de manière à répondre aux besoins des usagers.



Notre technologie est particulièrement simple à installer (aucun travaux et aucun paramétrage) et totalement transparente vis a vis des utilisateurs (aucune application à télécharger).



Mes compétences :

Électronique numérique