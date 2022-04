Guillaume DENNIS

J'ai occupé différents postes de management commercial en France et à l'export, aussi bien dans des PME à taille humaine que des grands groupes multinationaux.

Après 17 ans de carrière , j'ai acquis de solides compétences commerciales / marketing et une forte sensibilité produit.





Expertise Commerciale



-Définition et mise en application d'une stratégie commerciale claire

-Capacité à construire des relations commerciales long terme

-Maitrise des réseaux de distributions en France et à l'international

-Expertise particulière sur les zones Asie et Moyen Orient

-Management / recrutement

-Bonne capacité à fédérer autour d'objectifs communs

-Bonne connaissance des marchés premium / luxe comme des marchés "mass"



Expertise Marketing



-Forte sensibilité produit

-Développement produit

-Sourcing produit

-Plan marketing

-Bonne connaissance du marketing mix



Secteurs d'activité connus



-Ameublement, décoration, gift / cadeau, textile d'ameublement, architecture d'intérieure, industrie du luxe et sensibilité toute particulière pour les produits à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Bilingue Anglais Français

Business developer

International business development

Management commercial

Adaptabilité

Autonomie commerciale

Management des ventes