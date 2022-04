Guillaume DERISBOURG

EN RECHERCHE ACTIVE......



J’ai exercé pendant 2 ans la fonction de télé-vendeur au sein de la société VALPIFORM dans le cadre d’un BTS Négociation et Relation Client en alternance. Au cours de cette expérience, j’ai pu me familiariser avec la vente par téléphone.

Mon implication et mes performances m’ont permis à l’issue du BTS d’intégrer le groupe LACTALIS.



Commercial terrain pour le groupe Lactalis depuis Septembre 2008, j’ai une excellente maîtrise de l’entretien commercial en face à face.

Référencement des produits en accord avec les règles nationales, suivi des assortiments, des prix et des parts de marché font également partie de mon quotidien. J’ai aussi à charge de développer toute la gamme de produits.



Depuis juin 2014, je suis délégué diététique pour les produits Milumel. Challenger, j’ai à cœur d’atteindre et de dépasser les objectifs qui me sont fixés. Doté d’un excellent relationnel, j’entretiens de très bonnes relations avec les différents interlocuteurs : Promotion des produits de lait infantile Milumel auprès des spécialistes de santé (pédiatre, médecin généraliste, sage femme, ...)



Mes compétences :

Négociation commerciale

Proactivité

Autonomie professionnelle

Communication

Gestion de la relation client

Vente directe

Techniques de vente

Reporting