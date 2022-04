Guillaume DESPRET

Titulaire d'un DESS Bases de données / Intelligence Artificielle, et entré dans cette société comme ingénieur développement, j'ai acquis de l'expérience en travaillant sur des projets clients / grands comptes aussi bien en avant-vente qu'en après-vente .



Ma fonction s'est alors progressivement orientée vers de la gestion de projet : participation aux réponses aux appels d'offres, définition de cahier des charges, élaboration de spécifications, élaboration de plannings de réalisation, intervention sur le plan technique pour la résolution des problèmes, gestion des recettes internes et clients, interface avec les équipes projets/techniques internes et clients, interface avec les équipes production....



Mes compétences :

Cahier des charges

Chef de projet

Gestion de planning

Pilotage

Pilotage projet

Planning

responsable de projet

Spécifications

Spécifications techniques

Recettage

Avant vente