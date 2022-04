Guillaume DURAND

Après avoir obtenu conjointement des diplômes d'ingénieur agronome (Agrocampus Ouest) et de Master2 (Biologie production animale et qualité) en 2007, j'ai obtenu un doctorat en biologie en 2011.



Au cours de ma thèse (réalisée à l'INRA de Tours), j'ai étudié in vitro la signalisation d'un récepteur couplé aux protéines G impliqué dans le contrôle de la fonction de reproduction : le récepteur de l'hormone folliculo-stimulante (FSH). J'ai notamment abordé les concepts pharmacologiques nouveaux d'agonistes biaisés et d'activation sélective des voies de signalisation. J'ai ensuite continué par un post-doctorat toujours au sein de l'INRA de tours (1 an) au cours duquel j'ai transposé mes connaissances fondamentales acquises au cours de ma thèse sur le contrôle de la reproduction chez la brebis.



Je suis actuellement en post-doctorat INSERM à Bordeaux où je travaille sur l'obtention d'aptamères : ADN simple brin capable d'adopter une structure tri-dimensionelle et de reconnaître spécifiquement tous types de molécules, protéines, ... Les aptamères sont une alternative à l'utilisation des anticorps que ce soit en diagnostic, détection ou thérapie.



Mes compétences :

Agronomie

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie cellulaire et moléculaire

Protéines

Recherche