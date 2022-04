Guillaume DUTERNE

Professionnel expérimenté (14 ans d'expérience) de la maîtrise d'ouvrage publique, et appétence pour la conduite de projets en construction neuve ou réhabilitation.



La conduite de projets complexes d'ouvrages en infrastructure (gare, université), en réhabilitation et construction d'immeubles d'habitation en périmètre ANRU m'a permis d'acquérir l'expérience de projets réalisés dans des sites à forte qualité architectural, fortement contraint techniquement et nécessitant de mener les travaux tout en maintenant l'exploitation et l'accueil du public, des clients ou des habitants.



Mes compétences :

Préparation et suivi des contrats de prestataires

Élaboration de programmes

Présentation de projets en réunions publiques

Rédaction de marchés publics

Droit de l'urbanisme

Assistance pour la consultation des entreprises

Maitrise de l'outil informatique

Montage financier

Pilotage des phases conception et réalisation

Planification des projets

Élaboration et suivi budgétaire et financier

Coordination des intervenants d’une opé