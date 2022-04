Guillaume FANTACI

Depuis 2011, je suis en charge de la coordination des actions de maintenance et d'évolution des outils informatique du domaine CRM. Quelques unes de mes missions :

- Mise en place des interfaces entre les applications

- Elaboration de cahiers des charges et de spécifications pour de nouveaux développements

- Coordination avec les prestataires

- Coordination avec les responsables métier



J'aimerais évoluer vers davantage de gestion de projets. Pour cela, je continue à m'enrichir des expériences quotidiennes pour perfectionner mes connaissances en la matière.

Je m'intéresse plus particulièrement à la conduite du changement dans les projets informatiques et les projets d'organisation.



Mes compétences :

Informatique