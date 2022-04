Guillaume FRIGOULT

Artere e-commerce est une société spécialisée dans les services et les solutions e-commerce. Son ambition est de regrouper l’ensemble des activités du e-commerce afin de proposer des offres globales, répondant aux enjeux du marché. Artere e-commerce ne prétend pas se substituer à l’ensemble des acteurs du domaine, mais, grâce à une bonne compréhension de chaque métier, permet à tous les acteurs impliqués de mieux travailler ensemble.



Artere e-commerce accompagne de grandes sociétés dans leur activité en ligne en se démarquant de ses concurrents grâce à une vision transverse et décloisonnée des problématiques e-commerce. Les prestations fournies couvrent l’ensemble des besoins d’un projet, allant de la conception fonctionnelle d’une boutique jusqu’à sa mise en ligne.



Ergonomie, parcours clients, performances, référencement, accessibilité, catalogue, fiches produits, tunnel de commande… tout ces domaines variés et pointus qui font la richesse du e-commerce sont au cœur des préoccupations et du savoir-faire d’Artere e-commerce.



Je vous invite à consulter notre siteArray



Mes compétences :

Ressources humaines