Guillaume GRENOUILLAC

Actuellement je suis Facteur au sein du Groupe La Poste et je souhaite me réorienter dans un autre domaine. J' ai réalisé dernièrement un bilan de compétence et je recherche un poste dans le domaine du social, administratif et dans le secteur technique en rapport avec mon diplôme (DUT GEII). Je suis également prêt à reprendre des études si besoin et effectuer sans aucune difficulté toute formation si nécessaire.

Je suis une personne pleine de volonté très dynamique. Je m'intègre facilement, et j'ai la faculté d'avoir une très bonne qualité relationnelle. Je suis prêt à mettre à profit toute mon expérience dans mon futur poste.



Mes compétences :

Technique

Informatique

Administratif

Gestion comptabilité

Social