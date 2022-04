Guillaume GUERINEAU

Actuellement à la recherche de nouveaux défis personnels et donc professionnels, je franchis le pas de vous faire part de mes compétences et expériences.

Riche de plusieurs années d'expérience dans le domaine de la vente, tant en B to C qu'en B to B, je suis prêt à relever ces challenges que vous m'apporterez.

Les différentes formations reçues ont forgé mon approche de la méthodologie commerciale.

Aujourd'hui, il est l'heure pour moi de vous proposer mes services!



Mes compétences :

Encadrement

Informatique

Accompagnement

Accueil des clients

Suivi clientèle