Guillaume HACCARD

Bonjour,



Diplômé en 2007 de l'ECPM (Ecole de Chimie trilingue de Strasbourg), j'ai axé mon cursus et mes expériences vers l'analyse physico-chimique.



A l'étranger ou en France, j'ai principalement évolué dans le monde de la pharmaceutique et de la cosmétique, big pharma mais aussi CRO...une chance pour aborder les multiples facettes de notre métier!



Vous trouverez sur ma page Viadeo les détails de ma formation et de mes expériences professionnelles. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos!



Cordialement,



Guillaume





EXPERTISE ANALYTIQUE



• Manager projet analytique : 5 analystes

• Références internationales: Ph. Eur., USP, ICH, BPF-BPL

• Formes : sèches (poudres, comprimés), liquides (suspensions, sirops), crèmes et sprays, combos PA

• HPLC – GC : Waters (Alliance / UPLC / H-Class), Agilent (1100 / 1200)

• MS : Waters Q-ToF Premier, Applied BioSystems

• Profil de dissolution (SOTAX)

• Analyse thermique DSC & ATG // Spectroscopies IR & RAMAN

• Empower, Chemstation, MassLynx, MarkerLynx, Analyst 1.4, ACD Labs, MarkerView





FORMATIONS PROFESSIONNELLES



2008 : BPF et Essais Cliniques (IFIS)

2009 : Les impuretés dans les les produits pharmaceutiques (CEFIRA)

2011 : La validation de méthodes analytiques – ICH / SFSTP (CEFIRA)



Mes compétences :

Cosmétique

Développement Analytique

Développement analytique pharmaceutique

R&D