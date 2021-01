Titulaire d'un master mention Transformation et Valorisation des Ressources Naturelles, parcours Biotechnologie, et actuellement technicien de distillation (Opérateur) à la Distillerie Hauguel (Groupe Charbonneaux-Brabant) en région parisienne, je reste à l'écoute d'opportunités qui me permettrait d'évoluer vers un poste de responsable de production ou responsable de laboratoire.



Mes compétences :

Microbiologie

Biologie

Biotechnologies

SVT

Biochimie

Chimie