Passionné de design et de multimédia, autodidacte et curieux, j'aime développer mes compétences

à travers des projets web divers et variés.



Mes compétences :

Photoshop

Dreamweaver

Google analytics

PHP

Facebook

Magento e commerce

Joomla

Wordpress

SEO/SEM

SQL

Illustrator

HTML5

CSS3

Indesign