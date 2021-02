Guillaume VOLANT

Vous recherchez un « Homme pour votre développement commercial », qui présente un attrait plus que prononcé pour le monde des solutions, et de la relation B2B. Sachant travailler en collaboration bien que autonome, bienveillant et leader, qui sait mobiliser et fédérer en respectant la stratégie de développement orientée client dans les respects des consignes de la direction.

Je privilégie la bienveillance, l'engagement et l'audace.

Je suis ouvert à l’échange et facilement accessible alors profitez des supports de communication (mail, LinkedIn, mobile) pour me contacter et identifier ensemble les axes de synergies possibles.



Mes compétences :

Collaboratif

Négociation de contrat

Techniques de vente

Microsoft Dynamics

Microsoft Office

Stratégie

Animation des ventes

Négociation commerciale

Dynamique

Méthode agile

Animation d'équipe

Autonomie

Animation de réunions

Animation commerciale

Stratégie commerciale

Organisation

Leadership

Statistiques

Gestion d'équipe

Conduite du changement

Endurant

Organisation d'évènements

Management de transition

Management

Vente

Négociation

Marketing

Développement commercial

Business development

Communication

Informatique