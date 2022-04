Hajar BOUKHA

Au cours de mes études en littérature française (option linguistique), j’ai su développer des qualités d’analyse, d’écoute et d’organisation, que j’ai ensuite enrichi durant mes deux ans d’études de traduction. Travailler ensuite, dans un Groupe international (CCA International) en tant que formatrice, m’a permis d’avoir de nouvelles responsabilités dans un contexte plus large.



Actuellement en deuxième année de Master communication organisationnel je suis prête à intégrer une équipe dynamique qui me permettra de mettre en pratique mon savoir faire et mon efficacité en communication.



Mes compétences :

Informatiques

Initiative

Outils informatiques

Prise d initiative

Prise d'initiative