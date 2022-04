Hakim BENKAROUN

10 années au sein de la filiale d'Essilor France : j'ai oeuvré dans la sphère commerciale de cette importante filiale du groupe Essilor entant que responsable grands comptes, directeur régional et repsonsable de la relation client et des agences commerciales. Depuis 2010, je suis chargé de la direction commerciale de Novisia en France, distributeur des verres Nikon et Montroyal en France.



Mes compétences :

Commercial

Culture

Managment

Services client