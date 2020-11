Ayant une expérience professionnelle de plus de 15 ans en R&D, Process/Tech, Ventes et Qualité, ma principale motivation a toujours été de relever les défis et sortir de ma zone de confort.



Fédérer les compétences, animer des équipes, gérer des projets transversaux et accompagner le changement, telles sont les missions qui me passionnent.



Vous pouvez me joindre par mail : hbouaouina@yahoo.fr



Vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn : http://fr.linkedin.com/pub/hakim-bouaouina/8/b54/293



Mes compétences :

Gestion de projets à l'international

Expertise technique (Industrie Agroalimentaire, Chimique, Cosmétique)

Optimisation des process de production

Maîtrise de la méthodologie de résolution de problèmes

Maîtrise des outils Lean Manufacturing / Six Sigma (Amélioration de la Productivité et de la Qualité des produits)

Développement des ventes

Gestion de portefeuille clients