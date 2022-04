Hakim DABACH

COMPETENCES TECHNIQUES

Système d’exploitation:

MVS, CICS, TSO.

Langages:

COBOL, JCL, VBScript.

SGBD:

DB2, SQL sous oracle.

Bureautique:

Word , Excel, Power Point, Access

COMPUWARE:

QARUN (création et exécution de scripts), Test Partner (tests fonctionnels java et web).

Outils de tests:

Quality Center (HP)

Outils d’automatisation de tests:

Quick test pro/Winrunner (tests fonctionnels), Loadrunners (tests de performances)

Outils de gestion de projet:

MS Project

Méthode:

Merise

Progiciels Assurance:

Activ Infinite (LMG-CEGEDIM), CAP Santé et Prévoyance (MALAKOFF), Master A (ZURICH Assurance), LAGON Général et Astral (AGF et GAN Assurance), ANETO (LMG et AGF).

Progiciel Banque:

VALREC (BNP)

Autres Progiciels:

STIL (DGI), JASON (VEOLIA)

COMPETENCES FONCTIONNELLES

Gestion de projet:

Conduite de projet : Organisation et pilotage du projet

Pratiques managériales avec Animation d’équipes

Méthodologie de gestion des tests et recette

Coordination des phases de campagnes de tests

Rédaction des expressions de besoins et des spécifications détaillées

Homologation, Tests et Recette:

Conception et exécution des tests

Automatisation des campagnes de tests

Gestion des anomalies

Rapports et documents de suivi et d’avancement

Suivi de production

Assurance:

IARD, Vie, Maladie, Epargne, Retraite

Banque:

Crédit, Epargne, Moyens de paiement

Mutuelle et Assurance:

Santé et Prévoyance : Cotisations et Prestations





Aneto