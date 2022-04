Hedi AMROUCHE

Ingénieur et Docteur ès Physique-Chimie, j'ai développé des compétences certaines dans les domaines des sciences des nanomatériaux et physique du solide.



Durant mes trois années au sein de l'IFP Energies Nouvelles et de l'Université de Manchester, j'ai mené à bien un projet de recherche sur les propriétés de séparation de gaz de matériaux poreux.



Après avoir travaillé en tant que Consultant chez Renault en qualité d'Ingénieur Etude Matériaux en charge des polymères du circuit carburant, j'ai rejoint le groupe Plastic Omnium dans la division INERGY AUTOMOTIVE leader dans les systèmes à carburant. Ce poste me permets de développer de nouvelles compétences en développement de composants tout en utilisant mon expertise matière.



Mes compétences :

Chimie

Chimie physique

Créativité

Innovation

International

matériaux

Physique

Polymères

Process

Sport