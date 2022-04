Helena PONCZEK

Je cherche un contrat de professionnalisation au sein d'un service RH généraliste, ou dans les secteurs du conseil RH, du recrutement et/ou de la formation continue.



Ayant choisi l'alternance comme le moyen le plus efficace d'acquisition d’une expérience professionnelle conséquente, je souhaite mettre au profit de votre entreprise les compétences acquises lors de mon stage dans le domaine RH.



Un très fort sens du relationnel; des capacités d'écoute et de communication en Anglais, Espagnol (ma langue maternelle) et en Français, sont des atouts pour réussir dans ce projet.







Mes compétences :

Service clients

Techniques de vente

Word

Powerpoint

Gestion administrative du personnel

Gestion de la paie

Formation professionnelle continue

Microsoft Excel