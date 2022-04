Hélène BABIEL

Diplômée d'un master 2 Gestion des Ressources Humaines, je recherche actuellement un poste de Généraliste en Ressources Humaines. En effet, ouverte et très intéressée par le contact, je cherche un emploi demandant un certain nombre de compétences relationnelles mais aussi une grande polyvalence. Dynamique et active, Je suis désormais à l’écoute d’opportunités professionnelles qui me permettront de m’investir dans une entreprise et de relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Pack office

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Rigueur

Polyvalence

Bon relationnel