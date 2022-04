Hélène BIASI

Après une expérience artistique très enrichissante, j'ai cherché une voie dans laquelle je pouvais trouver du challenge, de la variété, du relationnel, des responsabilités et un travail d'équipe. C'est dans l'immobilier que j'ai pu atteindre cet équilibre et avoir la chance de recevoir une formation de qualité. Dynamique, rigoureuse, et avec une volonté d'amener les autres à se dépasser, j'ai aujourd'hui évolué vers un poste de responsable des ventes.