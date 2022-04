Helene BLOT GAUCH

Ma vision de global coach est d'apporter du support et de l'inspiration aux organisations, cadres et leurs équipes dans la conduite du changement.

Elle s'appuie :



-sur mon expérience en France et à l'étranger dans le 2eme groupe de grande distribution au niveau international:j'ai alterné le management d'équipes à la fois sur le plan opérationnel en tant que directrice d'hypermarché et sur le plan fonctionnel en qualité de directrice achats



-sur ma formation et pratique en gestalt coaching qui met l'accent sur la personne dans son unité émotionnelle, intellectuelle, physique et spirituelle



-sur ma formation à des techniques de relaxation et à l'utilisation des arts expressifs comme outils du coaching.



Mes compétences :

Conduite du changement

Coaching