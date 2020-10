Helene PICONE DURIN

Après plus de 25 ans d'expériences dans le secteur médico social en tant que responsable d'établissements d'accueil d'adultes et enfants handicapées, j'ai ouvert une parenthèse en septembre 2013 dans le secteur commercial pour réaliser un vieux projet et ainsi créer une petite entreprise (vente d'objets décoration et accessoires) dans le Vieux Lyon.

Suite à cette belle aventure je souhaite ré intégrer mon domaine à savoir le secteur médico social.

Certifiée évaluateur externe depuis mai 2015 je suis intéressée et disponible pour toutes opportunités dans le cadre de missions de transition spécifiques, CDD ou travail temporaire ou de missions plus durable....



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la qualité

Gestion budgétaire

Animation d'équipe

Animation de réunions

Veille juridique et législative