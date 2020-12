Herve PERROT

Une expérience de plus de 25 ans en distribution sélective et industrielle, en gestion des forces de ventes, en relations avec les Grands Comptes et Comptes Clés.

Spécialiste de la fabrication et conception de lunettes : private label, marques propres, collections sous licence, ... .

Créneaux : entrée de gamme, moyen de gamme, haut de gamme et luxe.

Lunettes optiques et solaires en métal (monel, titane, beta titane, magnésium, or, ...), acétate, injecté et bois.

Verres ophtalmiques et solaires.

Étuis et microfibres.



