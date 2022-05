Hicham HAMRI

Homme de terrain, orienté qualité totale et éfficience. La productivité et la valeur ajoutée sont mon fil conducteur.

Le facteur humain est au centre de ma strategie de performance,

Le management qualité, le management par objectif, le management visuel et le management par contrainte sont mes leviers d'action.



Mes compétences :

5S TPM

AMDEC

Gestion de production

Résolution de problèmes

Théories des contraintes

Lean six sigma

Certification QSE: iso 9001,iso14001,ohsas 18001

Sécurité santaire : HACCP & iso 22000

Management par objectif

Amélioration de la productivité

Maîtrise statistique des procédés

Leadership

Amélioration de la qualité

DMAIC

HACCP