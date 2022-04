Hicham MERNIT

4+ annees d'experience dans le Marketing Digital avec une connaissance approfondie dans la gestion d'inventaire numerique, gerant des projets transversaux au sein de la plus grande companie de multimedia au Canada (Bell Media).



Champs d'expertise inclus la gestion des operations publicitaires numeriques, l'analyse des donnees, les gestion des campagnes, la gestion de l'inventaire ainsi qu'une parfaite connaissance des solutions Google de gestion de pub digitales (DFP & DSM)



• Dispose d’une exceptionnelle motivation ainsi qu’une excellente attention aux détails

• Solides habiletés de communication et de rédaction (anglais/français)

• Capacité à travailler avec différents niveaux d’organisation (allant au niveau VP) tout en gérant plusieurs projets simultanément

• Solides compétences dans l’analyse historique/prédictive des données supportées par une connaissance avancée des tableurs Excel

• Confortable dans un environnement dynamique, international et changeant

• Investi du temps pour apprendre/améliorer les connaissances de l’industrie, développe un savoir-faire et une expertise

• Aptitude de présentation et de vulgarisation des concepts pour différentes audiences



Bilingue anglais/francais, notions de bases en allemand et espagnol



Mes compétences :

Web

Planning digital

Webmarketing

Analyse stratégique

Gestion des opérations

Analyse de données

Publicité

Recrutement

Formation

Google Web Toolkit

E-pub

Analyse numérique