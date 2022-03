Hoelle LE BAHERS

Forte d'une expérience professionnelle de quatre ans dans des secteurs d'activités variés, je me suis spécialisée dans la gestion administrative quotidienne de petites et moyennes entreprises.

Organisée et curieuse, cette spécialisation se confirme au fur et à mesure de mes expériences notamment dans le domaine des ressources humaines et la gestion de la paie.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Microsoft Excel 2010

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Ressources humaines

Microsoft Office

Quadratus

Fiche de paie