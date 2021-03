Hubert AROULE

J’ai créé cette structure pour promouvoir des solutions en management et conseiller, sur le plan financier & opérationnel, les dirigeants d'entreprises. Ma mission : mettre en œuvre au niveau national et international, des procédures d’optimisation du résultat avec le souci permanent de respecter la richesse humaine de l’entreprise. La conduite du changement et la dynamisation du CA sont mes moteurs.



Au quotidien, cela se traduit par mon intervention en mission sur 4 grands pôles d’activité :

Gestion

• Diriger une filiale de production et superviser un service financier

• Fiabiliser les données comptables, fiscales & juridiques

• Prendre en charge le cycle budgétaire et mettre en œuvre des outils d’aide à la décision

• Proposer des optimisations sur des critères de contrôle de gestion et de rentabilité



Organisation

• Etablir des procédures pour un département financier ou commercial (CSP ou externalisation à l’international du Back Office)

• Mettre en place un schéma de comptabilité analytique

• Préparer des journées de formation

• Intervenir dans une démarche de conseil dans le cadre de fusions, acquisitions, joint-ventures & cessions - une Data Room

• Optimiser la fiscalité dans le cadre de fusion d’entreprises



Management

• Gestion RH

• Animer une équipe (100 p.)

• Définir la stratégie de croissance et gérer les aspects commerciaux, organisationnels et financiers d’un centre de profit / d’une filiale

• Fédérer les équipes autour d’une conduite de changement



Communication

• Rapporter et être l’interlocuteur principal du Président du groupe

• Instaurer un contact régulier avec les responsables des divers sites

• Assurer l'interface avec les partenaires



Ils m’ont fait confiance : Septodont SAS / Warner Bros / Thomas Cook / Point.P (Gpe Saint-Gobain) / Tailored Blank Lorraine (Gpe ArcelorMittal) / Nypro Inc / Arkema (Gpe Total) / Noos / Goldman Sachs / France Telecom / SDDH SA / Marco Polo Hotels & Resorts / Queens Moat Houses PLC / Holiday Inn Management SA



Me contacter :

vf_acg@yahoo.com

+33 6 03 06 80 93



Mes compétences :

Communication

Management

Organisation

Sarbanes-Oxley

International Financial Reporting

Sieges

Back Office

Oracle

SAP

CSP

Budgets

BPCS

en Management

US GAAP

SAP IS P

SAP ERP

PeopleSoft

Joint Venture

International Accounting Standards

IBM AS400 Hardware

Hyperion

En support

Due Diligence

Consolidations

Audit