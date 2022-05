Solweig DESCOTTES (BEGUIN)

Travailler dans le domaine des Ressources Humaines me passionne ; j’ai une préférence pour les aspects liés au recrutement ; analyser les candidatures, proposer et mener les entretiens me motive au plus haut point. En effet, avoir la chance de rencontrer des profils si différents et riches de la diversité des caractères et expériences, afin de trouver la personne que l’on pense la plus à même de réussir au poste à pourvoir est à la fois une grande responsabilité et une expérience épanouissante.



Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.



Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, nous représentons l’un des groupes majeurs en matière d’innovations dans notre branche.



La communauté Hager Group veut faire preuve d’authenticité en s’appuyant sur des valeurs fortes, partagées et vécues au quotidien.



Le développement économique de notre groupe est fondé sur le respect d’une éthique forte vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires à l’entreprise.



Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante : solweig.descottes@hagergroup.com



et consulter les offres d'emploi disponibles sur notre site web :

https://www.hagergroup.com/fr/carriere/1024-149.htm #offresdemploi



Mes compétences :

Business

Business Object

COBOL

DotNet

Informatique

JAVA

MOA

MOE

Monétique

Moyen de paiement

PMO