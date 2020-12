Analyser Anticiper Agir.



La gestion de différents centres de profits requiert une bonne connaissance de son environnement économique, la maîtrise de ses outils de gestion et une grande capacité dadaptation et danticipation. Assurer une bonne visibilité de la rentabilité de l'entreprise et à optimiser les coûts.



J'assiste ainsi la direction de lentreprise et influe sur la prise de décisions stratégiques concernant lactivité.