Ilan ALGOM

La vocation de CASH EXCELLENCE est d’offrir des services à haute valeur ajoutée d'amélioration de la performance financière et d'externalisation sur site des fonctions financières et administration des ventes.



CASH EXCELLENCE permet à ses clients de se concentrer sur leur coeur de métier, avec une meilleure trésorerie, des processus opérationnels fluidifiés, une plus grande souplesse dans la gestion de projets, et une meilleure efficacité dans la relation avec leurs clients et leurs fournisseurs, dans un esprit de partenariat intégré, de transmission du savoir faire, et de pérennité des résultats.



Dans ses missions CASH EXCELLENCE se base sur une approche globale et transversale, stratégique et opérationnelle, développée dans sa méthodologie "Order To Cash", conjuguée à une connaissance pointue et spécifique de chaque activité.



Forte d'une expérience internationale, l'équipe de CASH EXCELLENCE est composée de directeurs financiers, credit managers, contrôleurs de gestion, comptables, trésoriers, spécialistes en factoring, et se spécialise dans :



La gestion du poste client dans sa globalité

Le raccourcissement des délais de paiement

L'optimisation du niveau du cash

Le back office trésorerie

La gestion de la facturation

La mise en place et la coordination du factoring

La gestion de la comptabilité fournisseurs

Le pilotage de la performance financière

La fluidification des flux d'informations et de cash



