Isabelle ALIX

Bonjour,

Je propose mes compétences . Actuellement en projet de reconversion professionnelle. J'ai la volonté de progresser et d'évoluer , perfectionniste et rapide dans mon exécution de travail. J'ai un esprit d'équipe et de co-création je saurais faire preuve d'adaptabilité dans les tâches qui me seront confier avec détermination. Je suis dans une optique d'intelligence collective



Je suis ouverte à la formation afin de me perfectionner dans les métiers de l'humain de demain et d'avenir afin qu' une structure ou une association m'accueille en tant que stagiaire de la formation. Je suis curieuse de tout, j'adore apprendre, j'aime les nouvelles technologies je dirais plutôt que je suis passionnée et tout ce qui touche à l'art m'attire, je suis également autodidacte. Donc en attente d'opportunité. J'accepte également qu'une structure ou un établissement me prennent en Contrat de professionnalisation.



Je suis ouverte également à la formation du numérique sous toutes ces formes . J'aimerai bien vivre cette merveilleuse aventure.



Mes compétences :

Créative

Être force de proposition

Partage de savoirs

Sens de l'observation

Transmettre des informations

Patiente

Qualité d'écoute

Empathie