Isabelle COS

Ingénieure en agriculture, spécialisée en Aquaculture, avec une expérience significative dans la conduite de projets techniques et scientifiques depuis la compréhension et l’analyse des besoins jusqu’à l’organisation, l’exécution et la valorisation des résultats.

J’ai eu l’opportunité d’animer des équipes projets sur des thématiques variées liées à l’élevage aquacole, la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits, les process de transformation…

Actuellement, j’élargis mon horizon professionnel en démarrant un nouveau challenge dans le domaine des élevages bovin et ovin et la qualité de leurs produits !



Mes compétences :

Recherche

R&D

Aquaculture

Gestion de projet

Innovation

Agroalimentaire

ACV

Veille

Microbiologie

Étude de marché

Gestion de la relation client

Gestion de partenariats

Recherche de financement

Ecoconception