Isabelle DESRUE (CAUCHYE)

Après un bilan de compétences et plusieurs entretiens avec le Cesi de Rouen, je me suis orientée vers une reconversion en ressources humaines.

La fonction RH nécessite :

Des capacités d'écoute : ma précédente fonction m'a appris à être l'interlocutrice des clients internes et externes de la Société. Au quotidien, mes conseils et mon sens de l'analyse sont aussi appréciés par mes proches.

Des aptitudes en communication : les entretiens annuels, les audits internes, les contacts clientèle m'ont aidé à progresser dans ce sens.

Le sens de l'organisation : assumer plusieurs fonctions dans une même entreprise demande de la rigueur pour passer de l'une à l'autre.

La capacité à gérer des conflits : dans le cadre de ma fonction RRH, j'ai eu, à plusieurs reprises et pour diverses raisons, à faire face à des situations telles que des revendications collectives, des mises à pied ou des licenciements.

Être force de proposition : j'ai mis en place le système qualité chez mon précédent employeur. Ce système a fait ses preuves, il est d'ailleurs toujours en fonction à ce jour.



Mon expérience professionnelle dans plusieurs Cabinets d'Expertise Comptable, dans un gros groupe,dans une PME puis dans le monde de l'intérim m'autorise à penser que manager les RH (Mettre en place les indicateurs permettant de suivre les évolutions, effectuer une veille permanente, faire évoluer les métiers en maitrisant les "ressources salariés", résoudre les conflits, aider à transmettre une image positive de la Société ...) relève de mes compétences après l'obtention de mon diplôme "Chargée de Ressources Humaines" de niveau II RNCP. je suis toute à votre disposition pour en parler.



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Aptitude pour communiquer

Force de proposition

Disposant du sens de l'organisation