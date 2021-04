Isabelle FORMEY

- Analyser les besoins en formation

- Etre en contact avec les organismes de formation : négocier le programme de formation et le tarif

- Réaliser le suivi administratif des opérations de formation ou de recrutement

- Conseiller et accompagner en matière de formation et en validation des acquis de lexpérience (VAE)

- Concevoir et animer des actions de formation

- Développer des relations partenariales avec des structures institutionnelles et privées

- Accompagner le public dans ses recherches demploi ou de formation

- Prospecter des entreprises (bassin demploi La Rochelle-Rochefort)

- Rédiger et diffuser une offre demploi

- Sélectionner des candidatures

- Mettre en relation employeurs-candidats

- Assurer le suivi de lintégration du salarié dans lentreprise





Mes compétences :

Droit

Droit social

Formation

Paie

Recrutement

Ressources humaines