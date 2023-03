Isabelle GAVAND

Je travaille en FREE LANCE dans le domaine administratif, marketing et commercial sur Suisse.

En parallèle de mes missions j ai crée deux boutiques, une pour femme TRESORS de FILLES basée sur un concept store alliant vêtements et accessoires . Toujours à la recherche de nouveaux créateurs et des tendances du moment des petites collections éphémères.

Grandes Marques et créateurs mais surtout pièce unique ou une pièce par taille.....

Un site internet et une page FACEBOOK permettent aux clientes de suivre l'activité de la boutique.

Le but étant de dupliquer le concept sur d'autres villes touristiques de Haute Savoie. En particulier en station.



Une autre pour enfants LES P TIOTS pour de la décoration petits meubles et jouets pour les tout petits 0-3ans. Meubles en bois, petites series, créateur, vintage et scandinave.



Amoureuse de cette région depuis 11 ans je cherche à apporter mon style de Lyonnaise et mon amour du vintage et des créateurs dans cette région de montagne pour que les clientes "osent".....





