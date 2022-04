Isabelle MANAVIT

Responsable Commerciale de la région Sud Ouest depuis presque 12 années, chez Hop Lun, entreprise internationale spécialisée dans la fabrication de lingerie féminine et de maillots de bain, j'ai développé une certaine expertise dans mon domaine et suis aujourd'hui ravie d'avoir atteint un chiffre d'affaires proche du million d'euros.

Le contact client, les satisfactions liées aux ouvertures régulières de comptes et la découverte de nouvelles collections tous les six mois sont les aspects du poste qui m'intéressent le plus. Ayant changé de coordinateur France à 6 reprises depuis 2003, le système de prise de commande ayant lui-même changé très souvent, les marques ayant évolué, disparues ou réapparues, j'ai eu le sentiment de changé de poste très souvent ! Cependant, après 12 années, les tâches deviennent malgré tout répétitives et le désir de changement se fait de plus en plus sentir...

Je suis aujourd'hui en veille, prête à saisir des opportunités concernant le domaine des achats, finalement très peu éloigné de la vente. En effet, je suis au quotidien en contact avec des acheteurs et ai pu appréhender les problématiques de leur poste, j'aimerai passé de l'autre côté du bureau !

Un poste dans les achats requiert diplomatie, capacité d'adaptation et d'écoute face aux fournisseurs (dont je suis aujourd'hui), exige une bonne résistance à la pression et au stress notamment en phase de négociation, de la ténacité et de la persévérance, une force de persuasion pour négocier et de la rigueur pour formaliser et gérer les commandes ou contrats. Je pense avoir le profil pour ce poste et suis même prête à me former un peu plus pour un intégrer un tel poste.







Mes compétences :

Anglais courant

TOEFL

Voyages

Vente