Isabelle MANSUY

Je m'adapte facilement à n'importe quel métier, surtout dans le domaine de la psychologie. je suis d’un caractère indépendante.loyales et directe. souvent volontaire.je possède une forte personnalité et peut faire preuve de courage et de fermeté.

Je mets de la passion dans tout ce que je fais et cela est visible .

J’essaie de prendre les meilleures décisions en ce qui concerne les situations de la vie ou les personnes avec lesquelles j’interagis.

Je suis très attentive aux détails car bonne observatrice de ce qui m’ entoure.

Peut-être la qualité la plus importante que je puisse avoir est ma loyauté envers mes collaborateurs et mes proches je suis une personne en qui l’on peut avoir une confiance aveugle et qui va respecter ses promesses.



Mes compétences :

Adaptation

Leadership

Sociable

Télécommunications

Management

Pilotage de la performance

Pilotage d'activité