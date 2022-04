Isabelle MAQUET

Mes atouts:



•Le sens de l’organisation (réorganisé le sens client sur un secteur,

mise en place de l’inventaire général).



•Le sens de l’observation (durant mon parcours j’ai rencontré beaucoup d’équipe et à chaque fois je me donnais une période d’observation ce qui me permet de prendre la température de l’équipe).



•Le sens du chiffre (c est partie intégrale de mon métier).



•L’esprit d’équipe (c’est surtout dans la grande distribution que j’ai appris à travailler en équipe).

•La rigueur (la rigueur c’est avant tout respecter le travail de ses collègues)

•Le sens de la délégation (je dirais que ça s’associe avec l’organisation, pour être organisé il faut savoir délégué).

•L’imagination (pour éviter la routine et surtout donner envie à nos clients).



Mes compétences :

Vente

Marketing

Management

Communication