Isabelle MASSUS

De formation et d'expérience commerciale sur ma première partie de carrière, j'ai ensuite intégré une société de travail temporaire qui m'a en plus apporté les compétences de manager et une bonne connaissance des ressources humaines grâce à des formations très régulières et de qualité. Ces 10 années d'expériences m'ont appris l'efficacité et le goût du travail bien fait !



Dans un second temps, une formation d'un an de Formateur - Responsable pédagogique a complété mon profil RH et m'a permis de travaillé pour la Maison de l'emploi de Bordeaux. Depuis 2006, j'ai acquis une très bonne connaissance des réseaux institutionnels et de l'ensemble des acteurs de l'emploi et des réseaux économiques. Mon expertise en GPEC Territoriale et mon aisance pour l'animation des réseaux complète ce profil.



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Conseil

Communication

Management

Construction durable

Réseau

Recrutement

Formation

Gestion de projet

GPEC

Animation de réseau