Isabelle MAYADOUX

Avocate au Barreau de Paris depuis 2005, j'exerce depuis 13 ans plus particulièrement dans le domaine du droit social (droit du travail et de la sécurité sociale), pour le compte d'entreprises (start-ups, TPE, PME, ETI, associations, sociétés françaises et étrangères, groupes internationaux), mais également de salariés, de syndicats et comités d'entreprise (CE).



Mes domaines de compétences spécifiques :

- Droit individuel et collectif du travail,

- Conseil, Accompagnement ponctuel ou récurrent,

- Négociation de départ,

- Contentieux (prud'hommes, TASS, TI, TGI, Cours d'appel),

- Audits sociaux d'acquisition.



- Accompagnement général des Start-up, TPE, PME



Avocat libéral, expert en droit social/du travail, j'offre un accompagnement juridique RH et social complet auprès des dirigeants et des salariés, cadres et non cadres, autant que des représentants du personnel, CE notamment.



13 années d'expertise en droit du travail

5 années d'accompagnement de start-ups et TPE



Membre de la CPME (ex-CGPME, syndicat professionnel des petites et moyennes entreprises).



Participe bénévolement à l'opération annuelle "Avocat dans la cité" auprès des TPE et PME.

Expert pro bono lors des opérations CGPME "dating spécial jeunes créateurs"



Pour tous sujets autres que le droit du travail, je travaille en partenariat avec des confrères d'autres spécialités (droit commercial, des sociétés, des contrats, droit des affaires, droit immobilier, propriété intellectuelle, etc) que je peux également vous recommander en pleine confiance.



Je reçois, sur rendez-vous, à mon cabinet situé au 85 rue de Rennes 75006 Paris.

Téléphone : 01 84 25 78 77

Email : mayadoux[point]avocat[arobase]gmail[point]com



