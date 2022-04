Isabelle MENRATH

Après plusieurs expériences dans différents médias, notamment en tant que rédactrice, j'ai développé un expérience en logistique de manifestations culturelles (création et organisation d'événements musicaux, artistiques et/ou publicitaires).

J'ai ensuite géré le rayon BD d'une grande librairie et y ai animé une équipe de 2 à 4 collaborateurs.

Puis j'ai assumé le rôle de commerciale exclusive pour Delsol,un diffuseur de Bande Dessinée sur le secteur des librairies de premier niveau de l'Est de la France.

Enfin, j'ai assuré également le rôle de représentante pédagogique pour Bayard pendant 2 ans et confirmé cette expérience en édition Jeunesse par 6 mois chez Interforum avec la diffusion des catalogues Pocket Jeunesse et Usborne.

Aujourd'hui, je représente les marques BD et Jeunesse du groupe Flammarion et diffuse, toujours sur l'Est de la France, les catalogues prestigieux que sont Casterman, Flammarion Père Castor, Sarbacane, Paquet, Jungle, Autrement, Fluide Glacial ou Ego Comme X.



Mes compétences :

Conseil

Rédaction

Marketing

Communication

Vente

Développement commercial

Communication orale

Édition

Librairie

Presse