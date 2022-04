Isabelle PAJOT

L’important n’est pas de manger moins mais de manger mieux

Fini le temps des régimes restrictifs ! Une seule méthode efficace et durable pour perdre du poids : l’équilibre alimentaire. Diététicienne Nutritionniste, je vous accompagne dans la modification de vos habitudes alimentaires vers une alimentation saine, variée, gourmande et sans culpabilité !

Egalement praticienne en hypnose et en PNL, je vous propose un véritable soutien et mon écoute face aux difficultés rencontrées propres à tout changement d’habitudes.



Vous avez décidé d’équilibrer votre alimentation et/ou de réguler votre poids,

Vous souffrez d’une pathologie particulière nécessitant un régime thérapeutique (diabète, cholestérol, hypertension, pathologies digestives…)

Vous souhaitez améliorer votre comportement alimentaire,

Contactez-moi pour un suivi diététique !