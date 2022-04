Isabelle PONE

Forte d'une expérience de 10 années en tant que gestionnaire de paie confirmée en milieu multi-conventionnel, je me suis progressivement orientée vers des missions d'audit de conformité puis vers des rôles d'encadrement et de supervisions.



En associant mon expérience à du management puis à des outils leader sur le marché, je suis maintenant en mesure de mettre à disposition des ressources et des moyens en gestion de la paie.



Mes compétences :

Management

ADP