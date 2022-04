Isabelle POUCET

Je travaille pour Amadeus depuis Juillet 2004 après avoir effectuée 4 ans de gestion de projet en cabinet de conseil.



En tant que partenaire technologique de l'industrie du voyage et touristique, je represente Amadeus au niveau du secteur aérien pour définir les standards et procédures de réservation en collaboration avec IATA, ATA et les compagnies aériennes.



Je suis amenée à beaucoup voyager dans le cadre de mes activités de représentation au niveau de l'industrie, d'avant vente et de coordination/suivi de projets.



Je suis certifiée Project Management Professionnal (certification qui recense les bonnes pratiques en management de projets. Elle est devenue exigence courante aux Etats Unis et se développe de plus en plus en Europe).



Je m'occupe aussi du lancement et de la strategie de solutions innovantes et ambitieuses telles que Code Share, Ancillary services etc.



