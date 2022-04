Mes compétences :

Bureautique : Pack Office, Visio, MsProject

3D : CREO Parametric, Simulate, et Cabling

PDM : Windchill PDMLink et ProjectLink

ERP/Reporting : Sylob, ReportONE

Langages : SQL et notions de C,C++, VB et XML

2D : AUTOCAD, CREO Schematics