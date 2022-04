Isabelle PRUGNAUD

"Parlons d’enfants pour une relation harmonieuse "​



Nous sommes nombreux à nous interroger sur notre rôle de parent, les valeurs que nous souhaitons communiquer et l’éducation que nous voulons donner. Au moyen d’entretiens, d’ateliers, de conférences, mon accompagnement parental consiste à écouter, accompagner, aider, transmettre des outils éducatifs et des connaissances sur le développement de l’enfant.



J’interviens également dans les écoles, les crèches, les centres sociaux, qui souhaitent soutenir les parents dans leur rôle et répondre à leurs interrogations.



Pour les professionnels de l'enfance, j’ai créé des formations à la communication bienveillante qui permettent de développer ces compétences relationnelles, de communication et d'améliorer sa pratique professionnelle.



Au sein des RAMI (relais d’assistantes maternelles indépendantes) j’anime des moments d’échanges entre assistantes maternelles pour renforcer leur pratique et améliorer leurs compétences.



Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir mon site internet : http://isabelleprugnaud.com/