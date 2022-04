Isabelle QUEMENER

Coach Certifiée en Développement personnel et professionnel PNL

Analyse Transactionnelle - Systémique



Agitateur d'ADN au service de l'Humain.



Mon accompagnement à pour but de vous aider à avancer dans la vie, de vous permettre d'atteindre vos objectifs (personnels ou professionnels), de prendre ou de reprendre confiance en vous, également d'apprendre à poser vos limites, à faire vos choix en pleine conscience, dans un cadre bienveillant vous permettant d'accueillir vos émotions pour apprendre à les gérer et dominer vos peurs.



Partant du postulat que la ressource est en nous, tout au long de cet accompagnement la clarification de votre objectif vous conduira vers la réalisation de vos projets et ou la résolution de vos problèmes de manière durable dans le respect de vos valeurs.



Un mot me vient à l'esprit pour faire le lien entre ma pratique du coaching et le coach que je suis :

C'est la CONGRUENCE.

Au plaisir de vous insuffler cette énergie positive, qui vous laissera une belle empreinte dans votre estime, et vous saurez alors de quoi est fait votre ADN.



Votre Coach Isabelle



Le Coaching vise à vous mettre en mouvement dans tous les domaines de votre vie, par exemple :

 Coaching scolaire (collégiens, lycéens, étudiants)

 Coaching de vie (ou life coaching)

 Coaching de demandeurs d'emplois ou de personnes en reconversion

 Coaching de politiques (en début ou fin de mandat, développement du leadership...)

 Coaching d'entrepreneurs (gestion des priorités, découverte de son identité d'entrepreneur...)



Le tout n'est pas de vous faire rentrer dans une "case" mais de découvrir quel sera VOTRE COACHING !!!



Mes compétences :

Coach

Analyse transactionnelle

Pnl

Systémique

Epuisement professionnel - Burnout

Accompagnement enfants, ados, adultes

Lâcher prise